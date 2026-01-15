Глава МОССАД прилетел в США обсуждать ситуацию в Иране

Израиль и США продолжают обсуждать протесты в Иране и возможный силовой ответ США на жестокое подавление демонстраций в Тегеране. С этой целью в США отправился глава МОССАД.

Глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа начинает свой визит в Соединенные Штаты. Об этом рассказали несколько информированных источников.

В ходе поездки Барнеа намерен провести консультации, посвященные последним событиям в Иране. В частности, у него запланированы встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который ведет прямой канал связи с главой МИД Ирана.

Кроме того, глава МОССАД пообщается с другими американскими официальными лицами, передает Axios.

В рамках поездки Барнеа также может встретится с президентом США Дональдом Трампом, однако точной информации на этот счет пока нет.