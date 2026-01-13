Три страны Ближнего Востока отговорили Трампа от атаки на Иран

США временно отказались от нанесения ударов по Ирану. Повременить с атакой на Исламскую Республику американскую администрацию заставили несколько стран Ближнего Востока.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану. Об этом рассказал саудовский чиновник.

Он отметил, что позиция американской администрации по данному вопросу изменилась благодаря значительным дипломатическим усилиям Саудовской Аравии, Катара и Омана.

Чиновник объяснил, что представители этих ближневосточных стран предупредили США, что атака на Иран грозит серьезными последствиями для всего региона. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются для укрепления достигнутого доверия и сохранения позитивного настроя, передает AFP.

Напомним, с конца декабря в Иране из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции вспыхнули масштабные протестные акции. В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность силового вмешательства во внутренние дела Исламской Республики.