Группу высокопоставленных чиновников арестовали в Армении

В Армении арестованы задержанные накануне несколько высокопоставленных чиновников. Их обвиняют злоупотреблении служебным положением.

Суд постановил арестовать трех сотрудников Комитета госдоходов Армении, обвиняемых в коллективном злоупотреблении служебным положением. Об этом информирует Антикоррупционный комитет республики.

"В отношении 4 из 5 ранее задержанных лиц (в том числе 3 сотрудников КГД) были представлены ходатайства об аресте, все они удовлетворены"

– Антикоррупционный комитет РА

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела, инициированного на основании оперативных данных комитета, были задержаны пять человек.

Другие подробности дела в интересах следствия держатся в секрете.