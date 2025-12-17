До конца года Кубань прирастет еще семью особо охраняемыми территориями

Власти Кубани намерены до конца наступившего 2026 года создать в крае еще семь особо охраняемых природных территорий Кубани, они появятся в Новороссийске, Лабинском и Апшеронском районе региона.

В планах краевой администрации Краснодарского края – создание до конца года еще семи особо охраняемых природных территорий, сообщает администрация края.

"В 2026 году завершим создание семи особо охраняемых природных территорий регионального значения на площади 4,5 тыс га. Большинство из них - в Новороссийске, еще две в Лабинском и Апшеронском районах. Продолжим расширять сеть защищенных зеленых зон и в других муниципалитетах"

- губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

В состав новых особо охраняемых природных территорий войдут государственный природный биологический заказник "Лабинский" в Лабинском районе, памятники природы "Юго-восточный склон гор Шесси - Семашхо" в Апшеронском районе, а также "Шесхарисский можжевельник", "Пойменные леса долины реки Маскага", "Тоннельные горы", "Верховья реки Кудако" и "Гора Лысая Новороссийская" в Новороссийске, передает "Интерфакс".

Также краевые власти в текущем году разработают и доведут до регионов края новую схему развития таких территорий, которая будет рассчитана на 2027-2035 годы, добавил Кондратьев.

В планах краевой администрации на текущий 2026 год и обустройство туристического маршрута на памятнике природы "Гора Собер-Баш", которое должно завершиться к началу туристического сезона.