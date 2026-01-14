Вестник Кавказа

Дамбу для укрепления берега реки Самур построили в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На реке Самур в Дагестане в целях укрепления берега создали дамбу. Она поможет защитить от паводка 18 га территории.

В Дагестане завершили работы по укреплению берега реки Самур. Об этом рассказали в Дагводсервисе.

Протяженность сооружения составляет 2,2 км.

"Специалисты ГКУ Республики Дагестан "Дагводсервис" завершили комплекс мероприятий для ввода в эксплуатацию объекта "Берегоукрепление (строительство дамбы) на реке Самур". Протяженность сооружения габионной конструкции составила 2 200 м"

– Дагводсервис

Размытие реки Самур угрожало жилым домам и инфраструктурным объектам. Дамба позволит защитить 18 га территории, включая дома, приусадебные участки, газопровод и дорогу республиканского значения.

Специалисты отмечают, что дамба поможет предотвратить возможный ущерб от паводка на сумму более 250 млн рублей.

