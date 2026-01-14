Дамбу для укрепления берега реки Самур построили в Дагестане

На реке Самур в Дагестане в целях укрепления берега создали дамбу. Она поможет защитить от паводка 18 га территории.
В Дагестане завершили работы по укреплению берега реки Самур. Об этом рассказали в Дагводсервисе.
Протяженность сооружения составляет 2,2 км.
"Специалисты ГКУ Республики Дагестан "Дагводсервис" завершили комплекс мероприятий для ввода в эксплуатацию объекта "Берегоукрепление (строительство дамбы) на реке Самур". Протяженность сооружения габионной конструкции составила 2 200 м"
– Дагводсервис
Размытие реки Самур угрожало жилым домам и инфраструктурным объектам. Дамба позволит защитить 18 га территории, включая дома, приусадебные участки, газопровод и дорогу республиканского значения.
Специалисты отмечают, что дамба поможет предотвратить возможный ущерб от паводка на сумму более 250 млн рублей.