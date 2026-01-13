ХАМАС готов перейти ко второму этапу плана Трампа по Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАС выразил согласие с переходом управления Газой палестинскому комитету технократов и "Совету мира".

Пресс-секретарь главы политбюро движения ХАМАС Тахер ан-Нуну ответил на заявление специального посланника Соединенных Штатов в Западной Азии Стива Уиткоффа об инициации второго этапа плана американского президента по сектору Газа. Нуну отметил готовность организации к демилитаризации и переходу к форме технократического комитета для восстановления сектора Газа.

Необходимость возобновления работы контрольно-пропускных пунктов в Рафахе для реализации непрерывной цепочки поставок гуманитарной помощи в палестинский эксклав также была подчеркнута пресс-секретарем политической администрации ХАМАС. Нуну обратил внимание и на все еще оставшиеся на палестинских территориях силы Израиля, которые, по его мнению, должны быть выведены для окончательного перехода ко второму этапу прекращения огня.

Представитель ХАМАС выразил позитивный настрой в отношении создания независимого комитета по управлению сектором и готовность содействовать его работе. Согласно плану, работа данного органа будет находиться под надзором созданного по инициативе президента США Дональда Трампа "Совета мира", главой которого был избран бывший министр обороны Болгарии, нынешний Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу и личный представитель Генерального секретаря ООН при Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации Николай Младенов.

Поддержку создания технократического комитета выразили Катар, Турция и Египет. Так, в среду египетское внешнеполитическое ведомство сообщило об окончательном формировании Палестинского комитета управления сектором Газа, руководителем которого станет Али Абдель Хамид Шаас, ранее занимавший высокие должности в Палестинской национальной администрации по вопросам планирования, транспорта, экономического развития и иные.