Турция завершает восстановительные работы на КПП "Маргара"

Власти Турции проделали 90% запланированных восстановительных работ на контрольно-пропускном пункте "Маргара" на границе Турции с Арменией.

Турция почти завершила строительные работы на контрольно-пропускном пункте КПП "Маргара" на границе района Каракоюнлу в провинции Игдыр с Армавирской областью Армении, сообщил губернатор района Каракоюнлу Фатих Эрдоган.

Губернатор турецкой провинции Игдыр Эркан Туран уже осмотрел пограничный переход и его технические здания, которые будут использоваться для размещения таможни и других пограничных служб – работы выполнены на 90%, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Армении приняли решение возобновить работу закрытого с 1993 года пограничного пункта "Ахурик", расположенного на границе с Турцией. В ближайшее время его покинут российские пограничники, на его территории уже размещен флагшток для флага Армении. Ереван решил подготовить КПП "Ахурик" к эксплуатации в ожидании открытия армяно-турецкой границы, пишут армянские СМИ.