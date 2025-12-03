Армения попросит Россию забрать пограничников с КПП "Ахурик"

Армянские власти планируют вывести российских пограничников с неработающего пропускного пункта "Ахурик" на участке границы с Турцией, пишут армянские СМИ.

В ближайшее время российские пограничники, по решению армянских властей, покинут закрытый с 1993 года пограничный пункт "Ахурик", находящийся на границе с Турцией. Соответствующую публикацию разместил ряд армянских медиа со ссылками на дипломатические источники.

Согласно материалам публикаций, решение о передаче пропускного пункта под контроль армянской стороне уже принято, в настоящее время на территории размещен флагшток для флага Армении.

Армянские СМИ выражают уверенность в том, что эта мера свидетельствует о намерении Еревана подготовить КПП "Ахурик" к эксплуатации в ожидании открытия армяно-турецкой границы.

При этом российские пограничники пока остаются на КПП.

Маленькие шаги прочь от России

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" охарактеризовал подготовку к выводу российских пограничников с очередного КПП на армянских границах как проявление тактики "малых шагов", нацеленное на ослабление контактов Еревана с Москвой.

"Это известная тактика, которая применяется очень большим количеством внешних сил в отношениях с Россией. Тактика требует не совершать резких действий, не идти на быстрый разрыв отношений с Москвой и другие кардинальные изменения во внешней политике, которые могли бы вызвать сильную негативную реакцию российской стороны. Вместо этого предпринимаются малые шаги, каждый из которых сам по себе не имеет принципиального значения", - прежде всего сказал он.

"Но в совокупности эти малые шаги складываются в четкую единую картину. Сейчас уже нет сомнений в том, что Армения будет полностью выводить российских пограничников со своих границ и в перспективе ликвидировать 102-ю военную базу в Гюмри. Опять же, это будет сделано не в виде разового решения – "Прекращаем все военно-техническое сотрудничество и все работы в области безопасности с Россией" – а в виде маленьких последовательных действий. Поэтому, да, сегодня мы узнали о еще одном шаге Еревана в той же логике, по которой со временем в Армении совсем не останется российского присутствия", - отметил Дмитрий Солонников.

Подход Москвы

Политолог подчеркнул, что российское руководство не планирует уговаривать власти Армении о сохранении сотрудничества в охране армянских границ. "Российское руководство официально говорит, что это внутреннее дело Армении. Если правительство Никола Пашиняна не хочет, чтобы российские пограничники охраняли тот или иной участок границы, значит, этого и не нужно. Из-за этого, однако, встает вопрос о сокращении российских преференций для Армении из-за ее желания ослабить контакты с Россией в разных сферах", - сообщил он.

"Если Армения хочет стать для России равноправным внешним игроком, как другие страны мира, значит, и ресурсы из России она должна получать по мировым ценам, и внутренний рынок России для Армении должен работать со стандартными ограничениями и пошлинами, а не быть полностью открытым, как сейчас. Или у Армении с Россией поддерживается единая система взаимодействия в вопросах экономики, безопасности, культуры, политики и дипломатии, или они контактируют как рядовые партнеры без преференций", - указал Дмитрий Солонников.

Чего хочет Ереван?

Директор Института современного государственного развития пояснил, что для Еревана на сегодняшний день перспектива расстаться с преимуществами союзничества с Москвой выглядит приемлемо. "Правительства Никола Пашиняна на официальном уровне поставило перед собой и решает задачу сделать Армению частью евроатлантического проекта. Это делается, опять же, постепенно, малыми шагами – но движение в западную сторону не останавливается. Цели – сделать Армению членом Евросоюза, хотя бы получить статус кандидата в члены ЕС, и интегрировать республику в НАТО", - заявил он.

"Власти Армении рассчитывают таким образом перевести все свои связи ко взаимоотношениям с Вашингтоном и Брюсселем. Конечно, Армения ни в Евросоюзе, ни в НАТО не нужна, никакие рынки для армянских товаров там не откроются. Напротив, из-за утраты преференций ЕАЭС у Армении будут серьезные экономические потери. Но Ереван полагает это допустимым и будет объяснять гражданам, что все ради превращения страны в равноправного партнера Запада. Такова программа Никола Пашиняна как премьер-министра Армении", - заключил Дмитрий Солонников.