Глава МИД Ирана и генсек ШОС обсудили ситуацию в Иране

Аббас Аракчи и Нурлан Еркамбаев провели обсуждение ситуации в Иране и международные события. Генсек ШОС подчеркнул, что страны объединения имеют общую позицию по вопросам национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Еркамбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные и международные события, сообщает МИД ИРИ.

Генсек ШОС выступил с решительным осуждением террористических актов и актов саботажа, произошедших в Тегеране и других городах Ирана. Он выразил соболезнования правительству страны и иранскому народу, а также семьям тех, кто погиб в результате беспорядков.

Глава иранского МИД ознакомил Еркамбаева с оценкой Тегераном недавних событий в Исламской Республике, он заявил, что мирные собрания переросли в насилие из-за участия в них подготовленных террористических элементов. Аракчи отметил, что Иран намерен твердо защищать суверенитет страны и безопасность граждан.

Министры выразил благодарность генсеку ШОС за осуждение терроризма и иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана. Он подчеркнул коллективную ответственность всех государств за сотрудничество в предотвращении и борьбе с терроризмом.

Генсек Шанхайской организации сотрудничества в беседе с глава МИД Ирана подтвердил общую позицию стран-участниц ШОС в отношении уважения национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, равенства и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела и отказа от применения или угрозы применения силы как основополагающих принципов стабильных международных отношений.