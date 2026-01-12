Вестник Кавказа

Иран обвинил США и Израиль в отправке боевиков ИГИЛ для участия в погромах

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начальник генштаба ВС Ирана Абдольрахим Мусави обвинил США и Израиль в том, что они отправили в Иран боевиков ИГИЛ для участия в беспорядках, которые повлекли за собой убийство мирных жителей и представителей органов безопасности.

Соединенные Штаты и Израиль направили на территорию Ирана боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которые участвовали в массовых беспорядках, такое обвинение выдвинул начальник генштаба ВС ИРИ Абдольрахим Мусави.

Он также добавил, что стреди жертв боевиков есть мирное население и сотрудники органов безопасности. Мусави предположил, что этот шаг был предпринят Вашингтоном и Тель-Авивом в качестве компенсации своего проигрыша в 12-дневной войне с Ираном.

Также начальник генштаба подчеркнул, что Иран не позволит ни одному из боевиков ИГИЛ присутствовать на территории страны.

410 просмотров

