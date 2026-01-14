Политические консультации провели Ереван и Берлин

Делегация Армении в ходе поездки в Берлин провела политконсультации с представителями Германии. Стороны обсудили ряд важных вопросов двусторонней повестки.

Представители Армении и Германии провели 15 января в Берлине политические консультации. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах армянского МИД в соцсетях.

Делегацию РА на встрече возглавлял замглавы МИД Ваан Костанян, а делегацию ФРГ – комиссар МИД по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Никлас Вагнер.

В рамках консультаций обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Стороны отметили, что Ереван и Берлин достигли высокого уровня отношений и активного политического диалога.

На встрече также был проведен обмен мнениями о совместных шагах, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества в областях, обозначенных в Декларации о стратегической повестке дня двустороннего партнерства, которая была подписана в декабре 2025 года.

Кроме того, делегации двух стран коснулись вопросов, которые касаются повестки стратегического партнерства Армении и Евросоюза.

Помимо этого, Костанян представил региональные возможности, которые появятся в результате реализации программ после нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В частности, речь шла и о реализации проекта "Путь TRIPP".