В Алматы заработал Национальный научный центр инфекционных болезней

Казахстанские медики, не дожидаясь очередной пандемии, открыли в крупнейшем мегаполисе страны уникальный Национальный научный центр инфекционных болезней, который стало системным ответом на уроки COVID-19.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана городе Алматы сегодня торжественно открыли уникальный Национальный научный центр инфекционных болезней, сообщили в Минздраве страны.

Новый центр был построен в минимальные сроки и объединил в себе научно-исследовательские лаборатории и курсы повышения квалификации врачей-инфекционистов, проводимые по новейшим цифровым технологиям, и, конечно, клиническую помощь больным, передает Sputnik Казастан.

Стационар нового центра рассчитан на 350 койко-мест, в нем ежегодно смогут проходить диагностику и лечение 2,5 тыс пациентов с инфекционными заболеваниями со всех регионов страны, в том числе болеющие туберкулезом, а при необходимости мощности Центра могут быть расширены до 500 коек.

"Убеждена, что Национальный научный центр инфекционных заболеваний станет не просто медицинским учреждением, а флагманом современной казахстанской медицины"

- вице-премьер Казахстана Аида Балаева

Главная задача центра - развитие научного потенциала и подготовка профильных кадров, а также усиление готовности здравоохранения страны к таким вызовам, каким стала пандемия COVID-19 в конце 2019 года.