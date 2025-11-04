В Грузии на $300 млн увеличат расходы на здравоохранение в 2026 году

В Грузии планируется увеличение расходов на здравоохранение в 2026 году. Власти потратят на медицинское обслуживание почти на $300 млн больше.

В следующем году власти Грузии запланировали нарастить траты на здравоохранение и соцзащиту на 800 млн лари ( $295 млн), поведал глава Минфина Лаша Хуцишвили.

Предполагается увеличение размера пенсий, а также выплат для граждан с ограниченными возможностями.

Как отметил Хуцишвили, на расходы по линии соцпрограмм власти заложили порядка 7 млрд лари ($2,58 млрд), траты на здравоохранение превысят 2 млрд лари ($775 млн), в том числе ожидается увеличение окладов медицинских работников на 10%.

Также запланированы расходы на жилье для вынужденных переселенцев. Власти республики заложили на эти цели 240 млн лари ($88 млн).