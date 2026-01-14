Жители Грузии отдают предпочтение шоколаду из России

Грузия по итогам ушедшего 2025 года вошла в топ-10 крупнейших импортеров российского шоколада – только за 11 месяцев страна закупила в России более 20 тысяч тонн сладостей.

Лидером по поставкам шоколада в Грузию вновь стала Россия: по данным издания "Агроэкспорт", страна вошла в десятку основных импортеров российских сладостей.

Только за 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено 20739 т шоколада на сумму $111,6 млн, что обеспечило России лидерство по поставкам шоколада на грузинский рынок, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", передает Sputnik Грузия.

Вторым крупнейшим поставщиком сладостей с колоссальным отрывом - 3530 т – стала Украина.

На третьем месте оказалась Польша - Грузия импортировала из страны за 11 месяцев 2025 года 1052 тонны шоколада, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский шоколад пользуется огромным успехом во многих странах. Так, больше всего в Узбекистане любят шоколад из России. По итогам первого полугодия минувшего 2025 года в среднеазиатскую страну ввезли 11 тыс т шоколада, из которых 8 тыс т – из России. Другие лидеры поставок любимого лакомства в Узбекистан значительно отстают по объему, выяснили сотрудники Госкомстата страны.