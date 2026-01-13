Россия стала лидером по закупке грузинской хурмы

Почти половина грузинского экспорта хурмы приходится на российский рынок. В 2025 году РФ закупила в Грузии 1,6 тыс т фрукта.

Россия продолжает находиться на первом месте в топе импортеров хурмы из Грузии, закупив в прошлом году 1,6 тыс т на $1,6 млн, что составило 48,5% от всех поставок фрукта.

При этом общий экспорт хурмы из Грузии составил 3,29 тыс т, сократившись более чем на 52% в объеме. Доходы от продажи данного фрукта также уменьшились на 48%.

Другими покупателями грузинской хурмы являются:

Украина – 520 т – $387 тыс;

Армения – 612 т – $310 тыс;

Беларусь – 76 т – $80 тыс;

Молдова – 62 т – $43 тыс;

Турция – 103 т – $38 тыс.

В 2025 году Грузия импортировала 41 т хурмы (почти $18 тыс) из Узбекистана и Нидерландов, хотя данные предшествующего года свидетельствуют об отсутствии закупок хурмы со стороны Грузии как таковых.