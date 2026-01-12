В Грузии празднуют День государственного флага

День государственного флага отмечают сегодня в Грузии. С важной датой жителей страны поздравил спикер парламента Папуашвили.

Спикер парламента страны Шалва Папуашвили поздравил жителей страны с этим важным праздником, который отсылает к многовековой истории страны.

"Флаг Грузии с пятью крестами — это самое простое, наглядное и чёткое воплощение истории нашего народа, 1700-летней христианской цивилизации, его борьбы и стойкости, он рассказывает о том, кто мы есть. Поздравляю всех с 2026 годом и с Днем нашего государственного символа и гордости государственности — Днем грузинского флага!"

– Шалва Папуашвили

Отметим, что нынешний флаг стран в Грузии используется лишь с 2004 года, когда в стране произошла "революция роз". С момента обретения независимости в Грузии использовался флаг Грузинской Демократической Республики, которая существовала с 1918 по 1921 годы.

Корни флага с пятью крестами уходят в далекое прошлое. Впервые похожий флаг зафиксирован на венецианской карте 1367 года, где им пометили город Тифлис. При этом есть версия, что красный крест и белое полотнище использовал еще царь Вахтанг I в V веке.