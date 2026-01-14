Вестник Кавказа

Соединенные Штаты не будут наносить удары по Ирану — посол

Иранский посол в Пакистане сообщил о решении президента США Дональда Трампа не производить авиаудары по территории ИРИ.

Американский президент Дональд Трамп проинформировал руководство Ирана, о том, что авиаудары по его территории со стороны США наноситься не будут, такое заявление сделал посол Тегерана в Пакистане Реза Амири Могадам.

Кроме того, дипломат сообщил о том, что Вашингтон со своей стороны просил не посягать на американские интересы в регионе.

Ситуация "находится полностью под контролем", подчеркнул Могадам.

