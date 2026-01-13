Трамп рассчитывает на быстрый и решительный удар по Ирану – СМИ

NBC News: Дональд Трамп планирует быструю операцию в Иране, однако военные советники американского лидера считают, что режим аятоллы Хаменеи устоит.

Лидер США Дональд Трамп заявил о намерении нанести "быстрый и решительный" удар по Ирану, передает NBC News.

Согласно данным медиа, Трамп сообщил о своих намерениях советникам по нацбезопасности, однако планы президента США вызвали скепсис у его окружения. Советники сообщили, что удар США, вероятно, не сможет уничтожить иранский режим, при этом американских сил не хватит для отражения ответного удара Ирана, который может затронуть в том числе союзников – Катар и Израиль.

Как отмечает NBC News, нынешний хозяин Овального кабинета может предпринять ограниченную операцию против Тегерана, чтобы избежать затяжного военного конфликта.

Ранее СМИ сообщали о возможности США провести хакерскую атаку против Ирана.