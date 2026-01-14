Вестник Кавказа

Небензя: обстановка в Иране постепенно нормализуется

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстановка в Иране, где с конца декабря происходят протесты, постепенно успокаивается, сообщил постпред РФ при ООН. Также он отметил, что беспорядки связаны с ситуацией, сложившейся в Иране по вине Запада.

Ситуация с протестами в Иране успокаивается и идет на спад, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Ирану.

"Насколько мы можем судить, протестная динамика пошла на спад и обстановка постепенно нормализуется. Правительством Ирана предприняты необходимы меры по стабилизации положения дел в экономике, налажен конструктивный диалог с обществом"

– Василий Небензя

Он отметил, что к дестабилизации в ИРИ причастны третьи страны, для этого они используют возникшие у иранцев по вине Запада и санкций проблемы для нагнетания общественной напряженности.

