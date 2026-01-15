Пашинян не приедет на форум в Давос

Глава армянского правительства не будет участвовать в экономическом форуме, который пройдет в Давосе на следующей неделе. Форум также пропустит премьер Грузии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустит Давосский экономический форум, который состоится в Швейцарии на следующей неделе.

Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

Напомним, форум в Давосе стартует 19 января, а завершится – 23 января.

Ранее сегодня стало известно, что форум в Давосе пропустит премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.