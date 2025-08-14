Вестник Кавказа

Путин: Россия нацелена на расширение связей со странами Африки

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия настроена на расширение и укрепление связей с государствами Африки, где ключевую роль играет Египет, заявил президент России.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами сообщил, что взаимоотношения между Россией и африканскими странами будут развиваться.

Глава государства отметил, что РФ нацелена на расширение политических, экономических и гуманитарных контактов со странами Африки. Особо Путин отметил Египет.

"Россия настроена и далее укреплять отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Одну из ключевых ролей в этом регионе играет дружественный России Египет, отношения с которым выстраиваются на основе договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве"

– Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что между РФ и африканскими странами сложились отношения подлинного партнерства, они закладывались еще во времена борьбы африканских народов за свободу и независимость.

