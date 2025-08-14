Путин: Россия нацелена на расширение связей со странами Африки

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами сообщил, что взаимоотношения между Россией и африканскими странами будут развиваться.
Глава государства отметил, что РФ нацелена на расширение политических, экономических и гуманитарных контактов со странами Африки. Особо Путин отметил Египет.
"Россия настроена и далее укреплять отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Одну из ключевых ролей в этом регионе играет дружественный России Египет, отношения с которым выстраиваются на основе договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве"
– Владимир Путин
Российский лидер напомнил, что между РФ и африканскими странами сложились отношения подлинного партнерства, они закладывались еще во времена борьбы африканских народов за свободу и независимость.