Визовый режим для россиян с рядом стран Африки может стать проще

Россия прорабатывает упрощение визового режима с четырьмя африканскими странами – ожидается, что российские туристы, собирающиеся в Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини, получат послабления.

Еще четыре страны Африки вскоре могут стать доступнее для российских туристов –вопрос упрощения визового режима сейчас стоит на повестке дня, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

"В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении"

- Анатолий Башкин

Визовые послабления не будут односторонними - Россия также может расширить список стран африканского континента, граждане которых смогут оформлять электронную визу в РФ, пояснил дипломат, передает РИА Новости.

Зимбабве, Кения и Эсватини уже пользуются такими преференциями, вскоре список может пополниться новыми странами, добавил Анатолий Башкин.