Почти миллион иностранных туристов посетили РФ по электронной визе

В правительстве России рассказали, сколько иностранных граждан посетили страну с туристическими целями по электронной визе.
"Зарубежные гости все чаще пользуются механизмами упрощенного въезда - оформляют электронные визы. За пять месяцев 2025 года по ней в страну въехали более 230 тыс иностранных туристов"
– зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко
Всего с момента запуска электронной визы ею воспользовались 940 тыс иностранцев, добавил он.
Вскоре для иностранцев расширятся возможности единой электронной визы: она будет действовать 120 суток с момента оформления, а находиться по ней в России турист сможет до 30 дней.
В прошлом году в РФ побывали свыше 5 млн интуристов, новые меры сделают страну более доступной для иностранцев, ожидается увеличение турпотока.