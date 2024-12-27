Почти миллион иностранных туристов посетили РФ по электронной визе

Россию с начала действия механизма электронных виз посетили по таким визам около 1 млн иностранных туристов. С начала 2025 года число визитеров с электронной визой превысило 230 тыс человек.

В правительстве России рассказали, сколько иностранных граждан посетили страну с туристическими целями по электронной визе.

"Зарубежные гости все чаще пользуются механизмами упрощенного въезда - оформляют электронные визы. За пять месяцев 2025 года по ней в страну въехали более 230 тыс иностранных туристов"

– зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко

Всего с момента запуска электронной визы ею воспользовались 940 тыс иностранцев, добавил он.

Вскоре для иностранцев расширятся возможности единой электронной визы: она будет действовать 120 суток с момента оформления, а находиться по ней в России турист сможет до 30 дней.

В прошлом году в РФ побывали свыше 5 млн интуристов, новые меры сделают страну более доступной для иностранцев, ожидается увеличение турпотока.