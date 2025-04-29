Турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырос в 47 раз

Туристы из Саудовской Аравии в 2025 году резко нарастили интерес к России. Турпоток в начале года рекордно вырос, Королевство вошло в тройку стран, откуда в РФ приехало больше всего путешественников.

В первом квартале 2025 года Россию посетили более 228,8 иностранных туристов, в тройку стран, обеспечивших основной иностранный турпоток впервые в истории вошла Саудовская Аравия.

В январе-марте, согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, больше всего туристов прибыло в Россию из Китая - 106,8 тыс человек. Второе место за турецкими путешественниками - 13,1 тыс, а замыкает тройку Саудовская Аравия - 9,9 тыс туристов за три месяца.

Саудовская Аравия показала рекордный рост: если турпоток из Китая вырос на 8% по сравнению с началом прошлого года, а из Турции - на 5,2%, то из арабского государства турпоток вырос на 65,2%.

Иностранный поток туристов в РФ пока отстает от допандемийного почти в два раза, однако Саудовская Аравия – исключение, число туристов выросло в 47 раз.

Отметим, что в настоящее время прямых рейсов между Саудовской Аравией и городами России нет, арабские туристы летят в Москву, Сочи и Санкт-Петербург с пересадками. Осенью может быть налажено прямое авиасообщение, что станет стимулом для еще большего увеличения туристического потока.