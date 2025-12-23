Вестник Кавказа

Предполагаемый организатор убийства посла Карлова спрятался в Канаде – СМИ

Предполагаемый организатор убийства посла Карлова спрятался в Канаде – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции продолжается расследование убийства посла РФ, произошедшее 10 лет назад. По данным местных СМИ, один из организаторов сменил имя и бежал в Канаду.

Один из организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова скрывается в Канаде под другим именем. Об этом рассказал информированный источник.

"Член запрещенной в Турции организации FETO Джемаль Караата после бегства в Канаду сменил имя и продолжает там жить"

– CNN Turk

По данным телеканала, Караата, находящийся в розыске по красному уведомлению, сумел сменить личные данные и обосновался в Канаде, где впоследствии устроился на работу психотерапевтом. До своего переезда в Канаду он работал доцентом факультета английского языка в закрытом университете Фатих.

Телеканал отмечает, что он сменил свое имя, так как испытывает страх за собственную безопасность.

Напомним, Андрей Карлов был смертельно ранен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года. Нападение на российского дипломата совершил полицейский, которого после этого ликвидировали силы безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.