Предполагаемый организатор убийства посла Карлова спрятался в Канаде – СМИ

В Турции продолжается расследование убийства посла РФ, произошедшее 10 лет назад. По данным местных СМИ, один из организаторов сменил имя и бежал в Канаду.

Один из организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова скрывается в Канаде под другим именем. Об этом рассказал информированный источник.

"Член запрещенной в Турции организации FETO Джемаль Караата после бегства в Канаду сменил имя и продолжает там жить"

– CNN Turk

По данным телеканала, Караата, находящийся в розыске по красному уведомлению, сумел сменить личные данные и обосновался в Канаде, где впоследствии устроился на работу психотерапевтом. До своего переезда в Канаду он работал доцентом факультета английского языка в закрытом университете Фатих.

Телеканал отмечает, что он сменил свое имя, так как испытывает страх за собственную безопасность.

Напомним, Андрей Карлов был смертельно ранен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года. Нападение на российского дипломата совершил полицейский, которого после этого ликвидировали силы безопасности.