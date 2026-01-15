Вестник Кавказа

В ЕС заявили об отсутствии планов смены режима в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз заявил об отсутствии притязаний на внутриполитическую трансформацию Ирана, однако Брюссель поддерживает стремление народа страны к изменениям.

Брюссель не стремится к смене власти в Иране. При этом ЕС настроен поддерживать "легитимные устремления" народа страны к свободе, заявил представитель евродипломатии альянса Анвар аль-Ануни. 

"Смена режима не является целью политики ЕС. Вместе с тем, мы признаем легитимные устремления иранского народа к лучшей жизни, свободе и достоинству и поддерживаем эти стремления"

– Анвар аль-Ануни

По словам аль-Ануни, санкции против Тегерана направлены на изменение поведения. Аль-Ануни заявил, что граждане ЕС должны полагаться на рекомендации властей своих стран при планировании поездок в Иран.

