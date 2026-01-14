Репрессии против женщин усилил Талибан

В Афганистане стали чаще арестовывать женщин за несоблюдение предписанного им дресс-кода. Задержания происходят сразу в нескольких районах крупного города, расположенного в западной части страны.

Сотрудники полиции нравов в Афганистане усилили репрессии в отношении женщин, которые не соблюдают дресс-код. Об этом пишет афганская пресса.

"Жители Герата сообщают, что талибы стали чаще проводить аресты женщин за несоблюдение ими предписанного дресс-кода. Задержания происходят сразу в нескольких людных районах города"

– портал Afghanistan International

По его данным, за последнюю неделю заметно увеличилось количество женщин, которые были задержаны за то, что носили неподобающую одежду.

В частности, несколько женщин были арестованы в Герате за то, что ношение свободных накидок и плащей по иранской моде. Еще ряд женщин были задержаны около центральной больницы за отсутствие на них бурок.

По словам очевидцев, сотрудники полиции избили одну женщину за то, что она носила на плечах накидку. Горожане отмечают, что несмотря на предписания министерства добродетели, многие местные жительницы продолжают носить хиджаб в арабском стиле и накидки, за что подвергаются арестам.

Ранее сообщалось, что талибы запретили пускать местных женщин без бурок в гератские больницы и госучреждения, в том числе в ЗАГС. При этом женщинам-медикам было предписано лечить людей, не снимая бурок.

Напомним, большую часть населения Герата составляют таджики, для которых считается неприемлемой одежда, закрывающая фигуру с головы до ног и оставляющую лишь сетку на уровне лица. Местные женщины продолжают соблюдать иранские традиции, предпочитая носить лишь никаб и накидки, укрывающие голову и плечи.