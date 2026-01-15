Турция продолжает расследование убийство посла РФ Карлова – СМИ

Власти Турции продолжают расследование дела об убийстве посла России Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году. Дело связано с организацией FETÖ.

Анкара продолжает устанавливать всех причастных к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. По данным турецких властей, дело связано с противостоянием группировкам запрещенной в республике организации FETÖ.

"Это часть расследования в рамках операции против террористической организации (FETÖ - ред.). Детали операции не раскрываются"

– источник

Как ранее сообщили в турецких СМИ, один из ключевых фигурантов расследования скрывается под другим именем в Канаде, избегая контактов с правоохранителями, передает РИА Новости.

Отметим, что глава российской дипмиссии Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ был уничтожен бойцами спецподразделений. Позднее стало известно, что он был экс-сотрудником полиции, что помогло ему беспрепятственно проникнуть на мероприятие.