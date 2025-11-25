В Чечне увеличат число номеров в гостиницах на 20%

Вестник Кавказа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 20 проектов в сфере туризма планируется реализовать в этом году в Чечне. Номерной фонд республики увеличится на 20%.

В этом году в Чечне планируют увеличить номерной фонд на 20%. В настоящее время в республике для туристов доступны 4 тыс номеров разного уровня, заявил глава департамента по реализации проектов Минтуризма ЧР Мед Атиев. 

По словам Атиева, суммарно в республике для гостей доступны 9 тысяч койко-мест. В этом году планируется запуск 7 крупных модульных проектов, которые расположены в горах. Также ожидается ввод в эксплуатацию еще около 10 мест размещения. К концу года туристическая отрасль республики будет располагать около 6 тыс номеров. 

Атиев также отметил, что в Чечне в этом году упор будет сделан на развитие горных районов. Здесь создадут транспортную, а также энергетическую инфраструктуру.

