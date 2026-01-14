Экспорт косметики из РФ в Казахстан вырос почти на 20% за год

В прошлом году увеличились поставки из России в Казахстан различных категорий товаров, сильнее всего вырос экспорт чистящих средств и косметики.

Россия в 2025 году увеличила поставки товаров в Казахстан, экспорт косметики возрос почти на 20%, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана.

За 11 месяцев прошлого года РФ направила в Казахстан 50,7 тыс т косметики и средств гигиены, что на 19% больше, чем на январь-ноябрь предшествующего года. В денежном выражении экспорт этой категории товаров увеличился на 15,6% и составил $222,9 млн.

Более чем на 30% за год вырос объем поставок российских моющих и чистящих средств в Казахстан – до 119,4 тыс т. При этом в денежном выражении поставки сократились на 8% – с $138,8 млн до $127,6 млн.

Также в прошлом году был отмечен рост ввоза в Казахстан одежды и трикотажа из РФ – почти на 5% по объему, до 26,8 тыс т, и на 8,4% в стоимостном выражении – до $372 млн.