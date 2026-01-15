Экспорт грузинского вина в Европу вырос до $38,7 млн в 2025 году

В 2025 году поставки вин Грузии в 30 европейских стран выросли, особенно во Францию (+63%). При этом экспорт в Россию, остающуюся крупнейшим рынком, сократился на 11%.

По итогам 2025 года грузинский экспорт вина в Европу составил около 11,5 млн литров, а его стоимость достигла $38,7 млн. География поставок охватила 30 стран европейского континента.

По информации Национального агентства вина, экспорт вырос: объем увеличился на 2%, а выручка — на 7% в годовом исчислении.

В тройку крупнейших европейских рынков грузинского вина вошли Польша (6,8 млн л), Германия (1,3 млн л) и Латвия (1,2 млн л). Значительные объемы также отправились в Литву, Великобританию и Эстонию. При этом рекордные темпы роста продемонстрировала Франция: поставки туда увеличились на 63% и составили около 133 тыс л.

Бюджет на продвижение грузинского вина за рубежом в текущем году составил 17,4 млн лари, что на 8,7% превышает прошлогодний показатель. Фокус маркетинговой активности, включающей кампании и участие в выставках, сохраняется на ключевых рынках: Великобритании, Германии, Польше и странах Скандинавии.

За январь-ноябрь 2025 года экспорт грузинского вина в Россию превысил 56 тыс т, а его стоимость достигла $156,7 млн. Несмотря на внушительные объёмы, поставки сократились на 11,1% в годовом исчислении.