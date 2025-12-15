Оппозиционный канал получил предупреждение из-за денег от партии Саакашвили

Грузинский телеканал Formula, относящийся к числу оппозиционных, получил предупреждение от регулятора в связи с получением финансирования от политической партии, а точнее ЕНД.

Телевизионному каналу Formula вынесли предупреждение за финансирование, полученное им от политической партии, которой оказалось "Единое национальное движение". Соответствующее решение было принято Комиссией по коммуникациям.

По данным мониторинга, в третьем квартале прошлого года партия Михаила Саакашвили направила телеканалу Formula 540 тыс лари ($200 тыс).

Уточняется, что, поскольку нарушение стало первым за год для Formula, на этот раз канал получит только предупреждение в письменном виде.

В Комиссии напомнили, что, согласно п.1 ст.66 закона о телерадиовещании, в Грузии политическим партиям запрещается финансировать телерадиокомпании, приобретать ее услуги и прямо или косвенно финансировать подготовку либо трансляцию программ.