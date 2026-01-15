Газопровод "Ыгдыр-Нахчыван" готов к обратному транзиту и станет частью "зеленых" поставок

Азербайджан и Турция углубляют энергетический альянс: новый газопровод обеспечивает гибкость, а совместные "зеленые" проекты в Карабахе укрепляют взаимовыгодное партнерство.

Газопровод "Ыгдыр-Нахчыван" обеспечивает гибкость в поставках между Азербайджаном и Турцией. Он позволяет не только подавать турецкий газ в Нахчыван, но и, благодаря повышенной пропускной способности, в перспективе организовать реверсный поток. С таким заявлением выступил замминистр энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на Международном форуме Айдер в турецком городе Риза.

Зейналов подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение, укрепляя энергетику Нахчывана и закладывая основу для инфраструктурной взаимосвязи с Зангезурским коридором.

Высокопоставленный чиновник заявил, что стратегическое партнерство Баку и Анкары вносит вклад в обеспечение региональной стабильности, устойчивого развития и способствует кооперации в энергетической сфере. Взаимодействие между странами, по словам Зейналова, будет углубляться через профильные диалоги и совместные "зеленые" проекты.

В своем выступлении замминистра также анонсировал планы по экспорту возобновляемых источников энергии:

транзит из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан) через Азербайджан и Нахчыван в Турцию и Европу;

создание инфраструктуры для транзита через Грузию;

проект энергокоридора "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

Ключевые аспектами азербайджано-турецкого сотрудничества были названы участие турецких компаний в развитии освобожденных территориий Карабаха и Восточного Зангезура как зоны "зеленой" энергетики и обмен опытом в области современных энерготехнологий. Как было заявлено, такие проекты служат взаимным интересам, работают на стабильность в регионе и расширяют международное энергетическое партнерство.

Ввод в эксплуатацию газопровода "Ыгдыр-Нахчыван" состоялся 5 марта 2025 года. Мощность новой магистрали позволяет транспортировать до 2 млн куб м газа ежесуточно.