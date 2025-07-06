Вестник Кавказа

Азербайджанское каспийское пароходство поставило рекорд по перевозке автомобилей

Азербайджанское каспийское пароходство поставило рекорд по перевозке автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рекордное число автомобилей перевезено паромами ASCO в декабре прошлого года. Побит предыдущий рекорд 2020 года.

Паромы, которые принадлежат Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству (ASCO), перевезли рекордное количество автомобилей в декабре прошлого года – 4476 единиц транспорта. 

По данным пресс-службы компании, это стало рекордом за 5 лет. В частности, пароходство превзошло показатели июля 2020 года, когда удалось перевезти 4379 единиц автотранспорта. 

Как отметили в ASCO, последний месяц прошлого года также стал значительно более насыщенным для судов, чем ноябрь, когда транспортировали 3243 автомобиля. Рост составил почти 40%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.