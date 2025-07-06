Азербайджанское каспийское пароходство поставило рекорд по перевозке автомобилей

Рекордное число автомобилей перевезено паромами ASCO в декабре прошлого года. Побит предыдущий рекорд 2020 года.

Паромы, которые принадлежат Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству (ASCO), перевезли рекордное количество автомобилей в декабре прошлого года – 4476 единиц транспорта.

По данным пресс-службы компании, это стало рекордом за 5 лет. В частности, пароходство превзошло показатели июля 2020 года, когда удалось перевезти 4379 единиц автотранспорта.

Как отметили в ASCO, последний месяц прошлого года также стал значительно более насыщенным для судов, чем ноябрь, когда транспортировали 3243 автомобиля. Рост составил почти 40%.