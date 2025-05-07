Узбекские паромы будут бороздить Каспийское море

Вскоре узбекские паромы начнут ходить по Каспийскому морю – это позволит существенно сократить время доставки грузов между Узбекистаном и Азербайджаном по Крайне важному для страны Срединному коридору.

Вскоре на Каспии появятся узбекские паромы, сообщил в интервью телеканалу "Узбекистан 24" министр транспорта страны Илхом Махкамов.

Такое решение властей страны - итог визита президента Шавката Мирзиеева в Азербайджан, который имеет ключевое значение не только для экономики и торговли, но и для развития транспортно-логистических связей, ключевой маршрут которой проходит через территорию Азербайджана - это Срединный коридор.

"Учитывая рост объема перевозок через Каспий, а также задержки - паромы иногда приходится ждать 30–40 дней - мы ведем переговоры о запуске собственных паромов"

- Илхом Махкамов

Уже есть договоренность узбекских компаний с турецкими партнерами, которые готовы поддержать страну в реализации проекта, добавил министр, передает Podrobno.uz.

Азербайджан уже продлил льготы на контейнерные железнодорожные перевозки через страну до конца 2026 года, напомнил министр.