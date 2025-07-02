Вестник Кавказа

Баку и Ташкент подписали соглашения на $400 млн

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан будет участвовать в ряде бизнес-проектов в столице Узбекистана.

Столица Узбекистана заключила ряд соглашений с азербайджанскими компаниями на сумму порядка $400 млн. 

Согласно новым договоренностям в сфере экономического сотрудничества, компании из Азербайджана будут участвовать в строительстве отеля премиум-класс, жилого комплекса, а также торгового центра в Ташкенте. 

Также азербайджанские инвестиции будут направлены в сеть гостиниц, ресторанов и кофеен на территории столицы Узбекистана. 

Стороны также договорились о совместном развитии парков на территории столиц двух стран. Так, в Баку появится парк "Узбекистан", а в Ташкенте – парк "Азербайджан".

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