Баку и Ташкент подписали соглашения на $400 млн

Азербайджан будет участвовать в ряде бизнес-проектов в столице Узбекистана.

Столица Узбекистана заключила ряд соглашений с азербайджанскими компаниями на сумму порядка $400 млн.

Согласно новым договоренностям в сфере экономического сотрудничества, компании из Азербайджана будут участвовать в строительстве отеля премиум-класс, жилого комплекса, а также торгового центра в Ташкенте.

Также азербайджанские инвестиции будут направлены в сеть гостиниц, ресторанов и кофеен на территории столицы Узбекистана.

Стороны также договорились о совместном развитии парков на территории столиц двух стран. Так, в Баку появится парк "Узбекистан", а в Ташкенте – парк "Азербайджан".