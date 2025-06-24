Вестник Кавказа

Баку и Кабул обсудили развитие Лазуритового коридора

Баку и Кабул обсудили развитие Лазуритового коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительственные чиновники Азербайджана и Афганистана провели встречу по вопросу развития Лазуритового коридора.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Афганистана Абдулом Гани Барадаром. Стороны обсудили перспективы развития Лазуритового коридора. 

В Баку высказались за увеличение объемов торговли с Афганистаном. Отмечается, что Лазуритовый коридор является одним из самых многообещающих торговых путей, ведущих из Афганистана. 

Отметим, что Лазуритовый коридор назван по части маршрута Великого Шелкового пути, по которому с глубокой древности велись поставки ценного лазурита. В наши дня Афганистан экспортирует по транспортному маршруту сухофрукты, лекарственные травы и полезные ископаемые. Маршрут проходит через Каспий, Азербайджан, Турцию и далее в Европу.

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