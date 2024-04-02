Россия призвала ШОС к диалогу с Афганистаном

В Совбезе заявили, что Россия предлагает странам ШОС возобновить отношения с Афганистаном. Там добавили, что нужно внести вклад в обеспечение мира в стране.

Замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что Россия предлагает странам-членам ШОС возобновить отношения с Афганистаном.

Выступая на встрече секретарей СБ государств, входящих в ШОС, он отметил, что организации следует начать с возобновления работы соответствующей контактной группы.

Венедиктов подчеркнул, что государства-члены ШОС должны внести вклад в усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в Афганистане.

При этом он добавил, что всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление Афганистана должны нести на западные государства во главе с США.