Вестник Кавказа

Россия призвала ШОС к диалогу с Афганистаном

Карта Афганистана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Совбезе заявили, что Россия предлагает странам ШОС возобновить отношения с Афганистаном. Там добавили, что нужно внести вклад в обеспечение мира в стране.

Замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что Россия предлагает странам-членам ШОС возобновить отношения с Афганистаном.

Выступая на встрече секретарей СБ государств, входящих в ШОС, он отметил, что организации следует начать с возобновления работы соответствующей контактной группы.

Венедиктов подчеркнул, что государства-члены ШОС должны внести вклад в усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в Афганистане.

При этом он добавил, что всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление Афганистана должны нести на западные государства во главе с США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.