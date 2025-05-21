Урегулирование в Афганистане обсудили Россия и Иран

Спецпредставитель главы российского государства провел встречу с гендиректором иранского МИД по странам Южной Азии. Стороны поговорили об урегулировании в Афганистане.

В среду, 4 июня, прошла встреча спецпредставителя президента России по Афганистану и гендиректора МИД Ирана по странам Южной Азии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Центральной темой встречи Замира Кабулова и Мохаммада Бахрами-Таганаки стало афганское урегулирование.

"Была акцентирована ведущая роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, Московского формата консультаций и региональной "четверки" в составе России, Китая, Ирана и Пакистана"

– МИД РФ

Стороны также отметили, что попытки других стран вмешаться в процесс внутриполитического развития Афганистана контрпродуктивны.