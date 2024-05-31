Афганистан назначил посла в России

В Афганистане определились, кто возглавит посольство страны в Россию. В скором времени новый посол приедет в Россию.
Послом Афганистана в России стал Мовлави Гул Хасан. Об этом рассказали 3 июня в афганском посольстве в Москве.
"Нашим послом будет Мовлави Гул Хасан, он скоро приезжает"
– посольство Афганистана
В свою очередь, источник сообщил, что Россия уже выдала агреман на назначение нового посла Афганистана.
Напомним, уровень афганского представительства в Москве был повышен до посла в апреле этого года.