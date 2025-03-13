Россия и Афганистан обсудили сотрудничество в энергетике и торговле

Возможности сотрудничества России и Афганистана в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве обсудили на полях форума в Астане Оверчук и глава афганского Минпромторга.

Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук провел на полях международного форума "Астана" встречу с министром промышленности и торговли Афганистана Хаджи Нуруддином Азизи, сообщает правительство РФ в пятницу.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Внимание было уделено укреплению транспортной связанности, взаимодействию в энергетике, геологии и недропользования, а также в сфере сельского хозяйства.

Стороны отметили возможности развития двусторонней торговли: продукты из Афганистана могли бы поставлять на общий рынок ЕАЭС, а на афганский рынок могли бы прийти российские компании.

Оверчук в рамках беседы отметил, что строительство Трансафганской железной дороги - один из ключевых транспортно-логистических проектов, который позволит реализовать транзитный потенциал Афганистана.

Также Алексей Оверчук указал на необходимость совместной работы по формированию нормативной правовой базы дальнейшего развития российско-афганских торгово-экономических связей, говорится в сообщении правительства РФ.