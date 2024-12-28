МИД РФ рассматривает кандидатуру на должность посла Афганистана в Москве

Кандидатура на должность посла Афганистана в России представлена Кабулом, идет процесс рассмотрения в МИД РФ, поделился спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
"Кандидатура известна, она сейчас рассматривается министерством иностранных дел. Они нам прислали кандидата, как положено, теперь этот кандидат проходит межведомственное согласование в российских ведомствах. Как завершится, будет агреман, надеюсь"
– Кабулов
Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить "Талибан" (запрещена в РФ) из списка запрещенных в России. Прибытие в Москву посла Афганистана станет еще одним подтверждением, что Россия признает новые власти Афганистана, отметил Кабулов, передает РИА Новости.