Вестник Кавказа

МИД РФ рассматривает кандидатуру на должность посла Афганистана в Москве

МИД РФ рассматривает кандидатуру на должность посла Афганистана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Афганистана представило Москве кандидатуру на должность посла в России, сейчас кандидатура рассматривается в МИД РФ, рассказал спецпредставитель президента России.

Кандидатура на должность посла Афганистана в России представлена Кабулом, идет процесс рассмотрения в МИД РФ, поделился спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Кандидатура известна, она сейчас рассматривается министерством иностранных дел. Они нам прислали кандидата, как положено, теперь этот кандидат проходит межведомственное согласование в российских ведомствах. Как завершится, будет агреман, надеюсь"

– Кабулов

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить "Талибан" (запрещена в РФ) из списка запрещенных в России. Прибытие в Москву посла Афганистана станет еще одним подтверждением, что Россия признает новые власти Афганистана, отметил Кабулов, передает РИА Новости.

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