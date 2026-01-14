Что делают в КБР для защиты от новых селей и паводков?

После расчистки реки Герхожан-Су в Тырныаузе власти Кабардино-Балкарии запускают масштабные проекты: капремонт берегоукрепительных сооружений на Баксане и разработку новой защиты для реки Нальчик.

В Тырныаузе выполнены основные работы второго этапа по восстановлению русла реки Герхожан-Су, пострадавшей от селя — мощного потока из воды, грязи, камней и обломков горных пород. О завершении этого этапа объявил руководитель Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Глава региона на совещании, в котором участвовал министр экологии республики Ильяс Шаваев, рассказал о ходе восстановительных работ. По его словам, подписан контракт на разработку проекта реконструкции подпорных стен селепропускного сооружения (от плотины до реки Баксан), а расчистка русла реки продолжается.

Помимо расчистки русла, участники встречи обсудили и другие гидрологические работы. Так, в 2025 году противопаводковые мероприятия провели в нескольких населённых пунктах: Аушигере, Псынабо, Верхнем и Нижнем Куркужине, а также на реке Нальчик в столице.

Касаясь планов на 2026 год, Казбек Коков добавил, что уже стартовал капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Баксан, а также ведётся проработка проекта реконструкции аналогичных сооружений на реке Нальчик.