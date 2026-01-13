Вашингтон пригрозил Дамаску восстановлением санкций – СМИ

Американская администрация готова восстановить санкции против Сирии, если армия этой страны продолжит операции против курдских формирований. Речь идет об ограничительных мерах в рамках "Закона Цезаря".

Соединенные Штаты предупредили Сирию о возможности восстановления санкций. Об этом рассказали неназванные американские чиновники.

По их словам, ограничительные меры могут быть приняты против САР в случае расширения операции против курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС).

"Американские власти пригрозили возобновить действие санкций в рамках "Закона Цезаря" против сирийского правительства, если Дамаск осуществит более масштабное наступление"

– газета Wall Street Journal

По данным издания, американская администрация опасается, что новое наступление сирийской армии против курдских формирований может перерасти в более масштабную кампанию против ополчения, дестабилизировать Сирию и разделить двух важнейших партнеров США в сфере безопасности, которые ведут борьбу с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).