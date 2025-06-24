Вестник Кавказа

Трамп получил Нобелевскую премию мира из рук Мачадо

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Трамп сообщил, что Мачадо передала ему Нобелевскую премию мира. Так оппозиционер из Венесуэлы выразила поддержку военной операции США в Каракасе.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Марии Корине Мачадо, которая передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. 

"Для меня было большой честью сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Это замечательная женщина, которая прошла через очень многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал"

– Дональд Трамп

Венесуэльский оппозиционный политик была удостоена Премии мира в октябре 2025 года, обойдя в этой номинации Трампа. Передать ему награду она решила после военной операции США в Венесуэле и захвата главы государства Николаса Мадуро.

