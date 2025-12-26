Фестиваль черемши планируют провести в Чечне в феврале

В конце зимы в Чечне планируется вновь провести гастрономический фестиваль, посвященный черемше. В программе конкурсы и дегустации блюд.
Фестиваль черемши "Хонк-фест" намерены провести в Чечне в конце зимы, планами поделился глава департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма ЧР Мед Атиев.
"Мы планируем в середине февраля, если договоримся с Веденским районом, провести именно там фестиваль черемши"
– Мед Атиев
На празднике, предвещающем весну, будут проводиться конкурсы и дегустации, мастер-классы и ярмарки. Гости гастрофестиваля смогут посостязаться в скоростном поедании черемши, а также в ее чистке, добавил представитель Минтуризма Чечни на пресс-конференции в "ТАСС Кавказ".
Впервые праздник дикого чеснока в Чеченской Республике был организован в 2019 году.