Фестиваль черемши планируют провести в Чечне в феврале

В конце зимы в Чечне планируется вновь провести гастрономический фестиваль, посвященный черемше. В программе конкурсы и дегустации блюд.

Фестиваль черемши "Хонк-фест" намерены провести в Чечне в конце зимы, планами поделился глава департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма ЧР Мед Атиев.

"Мы планируем в середине февраля, если договоримся с Веденским районом, провести именно там фестиваль черемши"

– Мед Атиев

На празднике, предвещающем весну, будут проводиться конкурсы и дегустации, мастер-классы и ярмарки. Гости гастрофестиваля смогут посостязаться в скоростном поедании черемши, а также в ее чистке, добавил представитель Минтуризма Чечни на пресс-конференции в "ТАСС Кавказ".

Впервые праздник дикого чеснока в Чеченской Республике был организован в 2019 году.