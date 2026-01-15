Вестник Кавказа

Мюнхенская конференция решила отозвать приглашение главе МИД Ирана

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Приглашение иранского министра отозвано из-за последних событий в Исламской Республике.

Мюнхенская конференция пройдет без участия главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Соответствующее решение приняли организаторы на фоне ситуации в Исламской Республике.

В заявлении подчеркивается, что несколько недель представители правительства Ирана, в том числе Аббас Аракчи, получили приглашения на конференцию, однако в связи с текущими событиями эти приглашения были отозваны.

По данным Sky News, организаторы поменяли свое решение после жесткого разгона протестов в Иране.

Напомним, масштабные протестные акции начались в Исламской Республике в декабре 2025 года из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции. С конца прошлой недели протесты усилились. Это произошло после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году иранского шаха.

