В Иране задержали 3 тыс участников беспорядков – СМИ

"Представители сил безопасности объявили, что к настоящему моменту были задержаны три тысячи человек из числа членов террористических группировок, а также лица, участвовавшие в недавних беспорядках"

– Tasnim

Ранее в Минобороны ИРИ заявили, что участники беспорядков получали вознаграждение за совершение преступлений. По данным ведомства, за убийство "горячие головы" могли получить $3,5 тыс, поджог автомобиля оценивался в $1,5 тыс.

Напомним, что протесты в Иране начались в конце декабря прошлого года на фоне обвала национальной валюты. Экономические требования протестующих быстро сменились политическими призывами смены режима, митинги переросли в беспорядки с уличными боями. По данным ряда СМИ, счет погибшим идет на тысячи.