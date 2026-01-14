В Иране назвали причину ограничения интернета

Власти Ирана отключили интернет в стране в целях противодействия кибератакам, а также в качестве средства борьбы с коммуникацией участников беспорядков.

Зампостпреда ИРИ при ООН Голямхосейн Дарзи назвал причину ограничения интернета в Иране. По словам Дарзи, отключения страны от глобальной сети связаны с попыткой предотвратить кибератаки, а также с необходимостью блокирования каналов связи зачинщиков беспорядков.

"Было абсолютно важно предотвратить масштабные кибератаки на Иран и его инфраструктуру, а также нарушить коммуникации террористических сетей, координировавших террористическую деятельность изнутри наших городов"

– Голямхосейн Дарзи

По словам дипломата, версия о том, что власти ИРИ планировали скрыть масштабы протестов и жертв, является ложной. Как отметил Дарзи, меры введены в том числе для противодействия израильским агентам.

Напомним, что интернет отключен в Иране с 8 января на фоне беспорядков. Отключение стало одним из самых масштабных в истории. По данным СМИ, власти готовятся навсегда отключить страну от глобальной сети, создав собственную закрытую сеть.