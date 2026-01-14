Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против Ирана 29 января – СМИ

Источники в дипломатических кругах назвали возможную дату рассмотрения странами Евросоюза новых санкций против Ирана – обсуждение может состояться через две недели.

Очередной пакет антииранских санкций может быть рассмотрен министрами иностранных дел стран Европейского Союза в конце января, пишет Politico, ссылаясь на двух европейских дипломатов.

По их данным, обсуждение новых рестрикций против Ирана главами внешнеполитических ведомств может состояться на встрече, которая пройдет в Брюсселе 29 января.

Источники уточнили, что в списке насчитывается в общей сложности 21 позиция – эти санкции предполагается применить за нарушение прав человека.

Еще 10 пунктов могут быть включены в перечень по инициативе Европейской службы внешних действий – они касаются выпуска беспилотников.

Издание отмечает, что к ужесточению санкций против Тегерана активнее всего стремятся Германия, Франция и Нидерланды.

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила дальнейшего ужесточения ограничений против Ирана.